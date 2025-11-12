Ричмонд
Австрийский евродепутат Вилимски призвал прекратить финансирование Киева

Гаральд Вилимски обратил внимание на многочисленные расследования по подозрению во взяточничестве на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски выступил с заявлением, что Евросоюзу следует прекратить финансирование Украины на фоне непрекращающихся коррупционных скандалов. Его слова приводятся в релизе партии.

Как отметил евродепутат, многочисленные расследования по подозрению во взяточничестве, в том числе в отношении министра юстиции Германа Галущенко, указывают на системные проблемы. При этом Европа, продолжил Вилимски, не прекращает представлять Украину «как образцового кандидата на вступление» в ЕС.

«Настало время, чтобы ЕС наконец сделал выводы. Ни один цент больше не должен поступать на Украину, пока не будет полностью прозрачно показано, куда идут эти деньги и кто от них выигрывает. И пока Украина не справится устойчиво со своей массовой проблемой коррупции, не может быть речи о продолжении переговоров о вступлении», — заявил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо спрогнозировал затягивание украинского конфликта из-за передачи Киеву активов России.

