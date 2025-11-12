Австрийский евродепутат Вилимски призвал прекратить финансирование Киева

«Настало время, чтобы ЕС наконец сделал выводы. Ни один цент больше не должен поступать на Украину, пока не будет полностью прозрачно показано, куда идут эти деньги и кто от них выигрывает. И пока Украина не справится устойчиво со своей массовой проблемой коррупции, не может быть речи о продолжении переговоров о вступлении», — заявил политик.