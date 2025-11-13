Пять депутатов правящей партии Молдавии отказались от мандатов

КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Пять депутатов правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС) отказались от мандатов и покинули парламент, сообщил в среду лидер политформирования, спикер парламента Игорь Гросу.
«Наши коллеги, депутаты Мария Акбаш, Константин Кеяну, Роман Кожухарь, Виорел Бостан и Николай Дрэгэнил приняли решение отказаться от депутатского мандата и вернуться к своей прежней деятельности», — написал Гросу на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Спикер поблагодарил парламентариев за проделанную работу.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. По итогам голосования, партия «Действие и солидарность» получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок — 26, блок «Альтернатива» — восемь, «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть мест.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
