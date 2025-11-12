В Раде призвали Зеленского к чистке офиса и увольнению Ермака

По словам Безуглой, Ермак целенаправленно ослабляет Зеленского, чтобы сделать его более зависимым от себя, и «почти узурпировал» его разум. Она утверждает, что глава Офиса плетёт интриги против других ключевых фигур и даже имеет тайные договоренности с оппонентами власти, чтобы усилить собственное влияние.