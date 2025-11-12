В Раде призвали Зеленского к чистке офиса и увольнению Ермака

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая публично призвала Владимира Зеленского к масштабным чисткам в его ближайшем окружении, потребовав немедленно уволить главу Офиса президента Андрея Ермака. В своем заявлении она обвинила Ермака в узурпации влияния на главу государства, интригах и подковерных интригах. Заявление прозвучало на фоне острого кризиса, связанного с коррупционным скандалом в сфере энергетики.
«Владимир Александрович, я призываю и прошу Вас обратить внимание на то, что делает за Вашей спиной Ермак, уволить его», — написала Безуглая в своем Телеграм-канале, добавив, что также просит избавиться от главкома ВСУ Александра Сырского и способствовать «встряске» в парламенте и правительстве.
По словам Безуглой, Ермак целенаправленно ослабляет Зеленского, чтобы сделать его более зависимым от себя, и «почти узурпировал» его разум. Она утверждает, что глава Офиса плетёт интриги против других ключевых фигур и даже имеет тайные договоренности с оппонентами власти, чтобы усилить собственное влияние.
Помимо отставки Ермака, Безуглая потребовала «перезапуска» всего Офиса президента с новым руководителем, создания новой коалиции в парламенте и усиления роли кабинета министров. По ее мнению, это «минимум миниморум», который может спасти страну от катастрофы.