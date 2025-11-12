Ушаков заявил, что Трамп не передавал Путину послания через Токаева

Помощник российского президента Юрий Ушаков выступил с заявлением, что глава США Дональд Трамп не передавал Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«Мы не получали никаких сигналов через него», — сообщил Ушаков в комментарии телеканалу «Россия-1».
Напомним, 6 ноября Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в США для встречи с Дональдом Трампом. Глава Казахстана назвал американского коллегу выдающимся государственным деятелем.
