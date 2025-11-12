Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков заявил, что Трамп не передавал Путину послания через Токаева

Глава Казахстана встречался с Дональдом Трампом в США.

Источник: Аргументы и факты

Помощник российского президента Юрий Ушаков выступил с заявлением, что глава США Дональд Трамп не передавал Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Мы не получали никаких сигналов через него», — сообщил Ушаков в комментарии телеканалу «Россия-1».

Напомним, 6 ноября Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в США для встречи с Дональдом Трампом. Глава Казахстана назвал американского коллегу выдающимся государственным деятелем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше