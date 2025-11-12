Teleradio-Moldova нещадно транжирит народные деньги: Счетная палата подтверждает расточительство государственных средств, а TRM просит ещё миллиард, для строительства нового здания

По словам члена Наблюдательного совета TRM Корнелиу Поповича, на новое здание для Teleradio-Moldova планируется потратить более 1 млрд леев. Эксперт подчеркнул, что недавний аудит, проведенный Счетной палатой в финансах и закупках Teleradio-Moldova, лишний раз подтверждает те недочеты в работе общественной телерадиокомпании, о которых он неоднократно заявлял.
«Эти риски связаны с нетранспарентностью траты публичных денег, траты денег в несоответствии с законодательными актами. Как например, инициатива о строительстве нового здания Teleradio-Moldova. Кому оно нужно? По некоторым данным, чтобы это здание построить, а потом и запустить работу, понадобится более 1 млрд леев», — заявил Попович в комментарии для «Первого в Молдове» @primulinmd.
В то же время, эксперт отметил, что «по некоторым расчетам уже потрачено 9 млн леев на разработку проекта» нового здания Teleradio-Moldova, а также на проведение некоторых конкурсов.
Об отчете Счетной палаты напомнила и депутат ПСРМ Адела Рэйляну.
По ее словам, аудит Счетной палаты за 2023−2024 годы точно подтверждает полное отсутствие контроля и расточительство государственных средств в компании Teleradio-Moldova.
Рэйляну напоминает, что ПСРМ требовала аудит еще в 2023 году, но запросы были проигнорированы правительством ПАС, которое «аплодировало руководству TRM в Парламенте» вместо того, чтобы требовать прозрачности.
«Как сегодня чувствуют себя в ПАС, когда видят эти нарушения черным по белому? Будут ли они еще говорить, что TRM — пример прозрачности?», — подчеркивает она.
