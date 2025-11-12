Путин и Токаев посетили Большой театр в Москве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев прибыли вечером 12 ноября 2025 года в Большой театр в Москве. Посещение театра станет завершающим этапом большого официального визита Токаева в столицу России. С вечера 11 ноября Токаев и Путин обсудили многое и заключили ряд важных договоренностей.
Известно, что в Большом театре лидеры ознакомятся с более чем 10 инструментальными и хореографическими номерами. В программе прозвучат песни «Я люблю тебя, Россия!», «Я люблю тебя, жизнь», «Песня о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны» и многое другое. Также для президентов исполнят попурри на тему песен о Великой Отечественной войне, включающее композиции «Журавли», «Вечер на рейде» и «Дорогая моя столица».
Ранее KP.RU сообщил, что Токаев назвал Путина политиком глобального масштаба и защитником интересов русского народа, к которому в Казахстане относятся с большим уважением.