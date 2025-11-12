Путин и Токаев посетили Большой театр в Москве

Известно, что в Большом театре лидеры ознакомятся с более чем 10 инструментальными и хореографическими номерами. В программе прозвучат песни «Я люблю тебя, Россия!», «Я люблю тебя, жизнь», «Песня о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны» и многое другое. Также для президентов исполнят попурри на тему песен о Великой Отечественной войне, включающее композиции «Журавли», «Вечер на рейде» и «Дорогая моя столица».