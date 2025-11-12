Япония введет санкции против России лишь в том случае, если посчитает эту меру эффективной для установления мира на Украине. Такое заявление сделал генсек японского кабмина Минору Кихара в ответ на вопрос СМИ.
«Правительство будет действовать соответствующим образом, комплексно оценивая, что эффективно для установления справедливого и прочного мира на Украине, а также что необходимо с точки зрения национальных интересов Японии», — твердо сказал политик.
Однако он добавил, что Токио будет продолжать тесное взаимодействие со всеми мировыми сообществами. В особенности страна заинтересована в контактах с Большой семеркой, подчеркнул Кихара.
Напомним, что в Кремле множество раз утверждали, что никакие антироссийские санкции Запада не влияют на Москву. Как заявлял прежде пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, наше государство уже давно приспособилось ко всяческим ограничениям.