СВО
Путин и Токаев прибыли в Большой театр

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр.

Лидеры посетят гала-концерт казахстанских мастеров искусств, организованный по случаю Дней культуры Казахстана в России.

Участники концерта исполнят песни «Я люблю тебя, Россия!», «Я люблю тебя, жизнь», композицию «Песня о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны», па-де-де из балета «Дон Кихот» и другие.

