В МИД Украины заявили об остановке мирных переговоров с Россией

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев приостановил мирные переговоры с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.
Захарова: приостановка переговоров с РФ говорит об отсутствии стремления к миру.
«Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», — цитирует его слова одно из украинских изданий.
12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с Украиной, однако не может делать это в одиночку в условиях, когда Киев не готов разговаривать. -0-