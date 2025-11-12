Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Украины заявили об остановке мирных переговоров с Россией

«Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», — цитирует его слова одно из украинских изданий.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев приостановил мирные переговоры с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова: приостановка переговоров с РФ говорит об отсутствии стремления к миру.

«Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», — цитирует его слова одно из украинских изданий.

12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с Украиной, однако не может делать это в одиночку в условиях, когда Киев не готов разговаривать. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше