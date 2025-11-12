Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремлю неизвестно о гражданах ЮАР, которых просят отпустить из зоны СВО

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о гражданах ЮАР в зоне украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о гражданах Южно-Африканской Республики, которых просят эвакуировать из зоны украинского конфликта.

«Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — подчеркнул он в интервью каналу «Россия 1».

Таким образом Песков отреагировал на публикации о том, что 17 граждан ЮАР якобы были отправлены в зону проведения специальной военной операции. Как утверждают СМИ, эти граждане планировали пройти «подготовку телохранителей», но вместо этого оказались в зоне конфликта.

Ранее Песков заявил о продолжающихся атаках ВСУ на мирную энергоинфраструктуру.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше