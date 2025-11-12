Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о гражданах Южно-Африканской Республики, которых просят эвакуировать из зоны украинского конфликта.
«Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — подчеркнул он в интервью каналу «Россия 1».
Таким образом Песков отреагировал на публикации о том, что 17 граждан ЮАР якобы были отправлены в зону проведения специальной военной операции. Как утверждают СМИ, эти граждане планировали пройти «подготовку телохранителей», но вместо этого оказались в зоне конфликта.
Ранее Песков заявил о продолжающихся атаках ВСУ на мирную энергоинфраструктуру.