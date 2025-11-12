Кремлю неизвестно о гражданах ЮАР, которых просят отпустить из зоны СВО

Таким образом Песков отреагировал на публикации о том, что 17 граждан ЮАР якобы были отправлены в зону проведения специальной военной операции. Как утверждают СМИ, эти граждане планировали пройти «подготовку телохранителей», но вместо этого оказались в зоне конфликта.