Захарова ответила на позицию Киева по переговорам

В интервью The Times Кислица заявил, что возобновленные в 2025 году мирные переговоры между Украиной и Россией принесли ограниченные результаты, поскольку у российской делегации был «очень жесткий мандат». В материале при этом говорилось, что переговорный процесс было решено приостановить. Прямую речь Кислицы в этом фрагменте газета не привела.