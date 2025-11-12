Время раскошелиться: в Белоруссии богатых обложат 40-процентным налогом

По словам Селиверстова, базовая ставка в 13% сохранится для доходов до 350 тыс. белорусских рублей в год (около $117 тыс.) — под нее подпадают 98% граждан. При доходах от 350 тыс. до 600 тыс. будет применяться ставка 25% к сумме превышения, а для доходов свыше 600 тыс. — 40%, также к сумме превышения. Важно, что в базу для расчета налога теперь будут включаться не только зарплаты, но и доходы от продажи долей в компаниях, сдачи имущества в аренду и другие.