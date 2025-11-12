Время раскошелиться: в Белоруссии богатых обложат 40-процентным налогом

Правительство Белоруссии планирует ввести новую, повышенную ставку подоходного налога в 40% для граждан с самыми высокими доходами. Об этом сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета на 2026 год. Нововведение коснется примерно тысячи самых состоятельных жителей республики.
«Повышаем ставки отдельных налогов по принципу “кто больше зарабатывает, тот больше платит”. Сохраняем подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога в части введения третьей ставки 40% при доходах свыше 600 тыс. белорусских рублей в год (около $200 тыс.)», — передает БелТА слова министра.
По словам Селиверстова, базовая ставка в 13% сохранится для доходов до 350 тыс. белорусских рублей в год (около $117 тыс.) — под нее подпадают 98% граждан. При доходах от 350 тыс. до 600 тыс. будет применяться ставка 25% к сумме превышения, а для доходов свыше 600 тыс. — 40%, также к сумме превышения. Важно, что в базу для расчета налога теперь будут включаться не только зарплаты, но и доходы от продажи долей в компаниях, сдачи имущества в аренду и другие.
Проект также предусматривает повышение акцизов на табачные изделия и вейпы — на последние налог может вырасти на 20%.
Для сравнения, в России с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн рублей в год.