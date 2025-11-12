Глава МИД Украины Сибига отчитался перед Рубио об урегулировании конфликта

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября украинский МИД заявил об официальном прекращении переговорного процесса с Россией. В своем комментарии изданию The Times замглавы ведомства Сергей Кислица утверждал, что поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены Киевом.