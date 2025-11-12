Глава МИД Украины Андрей Сибига на полях саммита G7 в Канаде отчитался перед главой госдепа США Марком Рубио об усилиях Киева по урегулированию конфликта. Об этом сообщило украинское внешнеполитическое ведомство.
«Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марком Рубио во время заседания “Большой семерки” в Канаде…», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что украинский чиновник доложил американскому госсекретарю обновленные сведения о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости республики.
Как писал сайт KP.RU, 12 ноября украинский МИД заявил об официальном прекращении переговорного процесса с Россией. В своем комментарии изданию The Times замглавы ведомства Сергей Кислица утверждал, что поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены Киевом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако киевский режим не идет навстречу. ЕС поощряет Украину к продолжению военных действий, в то время как США склонны занимать выжидательную позицию, указал официальный представитель Кремля.