Захарова: Заявления Киева об остановке переговоров говорят о нежелании мира

Захарова связала слова замглавы МИД Украины со стремлением продолжать конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Сергея Кислицы об остановке переговоров с Москвой. По мнению дипломата, эти слова, а также публикации о них в западных и украинских СМИ, говорят о стремлении продолжать конфликт до последнего.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», — заявила дипломат.

Стоит отметить, что никаких официальных заявлений, помимо публикаций в разных СМИ со ссылкой на слова Кислицы, Киев не делал. Как и его европейские кураторы.

Ранее KP.RU сообщил, что Кислица заявил западной прессе об одностороннем прекращении переговорного процесса между Россией и Украиной. По инициативе Киева, конечно. Якобы, из-за отсутствия прогресса.

