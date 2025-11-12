Захарова: Заявления Киева об остановке переговоров говорят о нежелании мира

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Сергея Кислицы об остановке переговоров с Москвой. По мнению дипломата, эти слова, а также публикации о них в западных и украинских СМИ, говорят о стремлении продолжать конфликт до последнего.