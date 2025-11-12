«Кто больше зарабатывает — тот больше платит»: в Белоруссии хотят ввести налог в 40% для богатых

Он пояснил, что прежняя ставка налога в 13% будет распространяться на тех, кто зарабатывает до 350 тысяч белорусских рублей (это свыше 9,5 млн рублей). Если же доход составляет от 350 до 600 тысяч рублей, на сумму превышения будет применяться повышенная ставка — 25%.