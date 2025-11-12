«Кто больше зарабатывает — тот больше платит»: в Белоруссии хотят ввести налог в 40% для богатых

Минфин Белоруссии выступил с идеей установить в стране самую высокую ставку подоходного налога на уровне 40% для богатых граждан. Такое заявление сделал руководитель ведомства Юрий Селиверстов.
Он призвал кабмин взять на рассмотрение вопрос с введением налога на высокий доход жителей страны.
«Справедливое налогообложение доходов и имущества граждан, повышаем ставки отдельных налогов по принципу “кто больше зарабатывает, тот больше и платит”. Сохраняем подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога в части введения третьей ставки — 40% при доходах свыше 600 тысяч (белорусских рублей — прим. ред.)», — заявил Селивестров.
Он пояснил, что прежняя ставка налога в 13% будет распространяться на тех, кто зарабатывает до 350 тысяч белорусских рублей (это свыше 9,5 млн рублей). Если же доход составляет от 350 до 600 тысяч рублей, на сумму превышения будет применяться повышенная ставка — 25%.
Он также добавил, что теперь налог будут считать не только с зарплаты, но и с поступлений от продажи долей в компаниях, процентов по кредитам, аренды недвижимости и других источников. Новые правила затронут примерно тысячу самых состоятельных белорусов.
