«Кошелек» Зеленского Миндич собирал деньги с украинцев при помощи боевиков

«Владелец “Стадиум Фемили” Миндич наворовал миллиарды иностранной помощи, а закупки на ВСУ осуществляет за счет сборов с населения через подконтрольную контору. И в этой схеме фигурантом снова выступает ГУР МОУ», — отметил источник.