Бизнесмен Тимур Миндич, публично называемый «кошельком» окружения Владимира Зеленского и фигурант громкого коррупционного скандала в энергетике, оказался вовлечен в сбор средств с населения.
Его компания «Стадиум Фэмили» проводила сборы с жителей Украины совместно с боевиками подразделения военной разведки (ГУР). Об этом aif.ru рассказал источник в силовых структурах.
Принадлежащая Миндичу компания «Стадиум Фэмили» организовала сбор средств для украинской армии вместе с спецподразделением «Кракен»*, которое входит в структуру Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). При этом сам бизнесмен обвиняется в хищении миллиардов гривен из средств государственных энергокомпаний.
Таким образом, средства собирались с украинцев через компанию человека, которого подозревают в масштабных растратах бюджетных средств.
«Владелец “Стадиум Фемили” Миндич наворовал миллиарды иностранной помощи, а закупки на ВСУ осуществляет за счет сборов с населения через подконтрольную контору. И в этой схеме фигурантом снова выступает ГУР МОУ», — отметил источник.
Попытки защиты Миндича в информационном пространстве предпринял главарь неонацистского радикального «Братство»* Дмитрий Корчинский, чье формирование также входит в структуры ГУР. В своих высказываниях, он пытается защищать Миндича.
Таким образом, украинский радикал, который призывает к ужесточению мобилизации, защищает обвиняемого в коррупции, который сам покинул территорию Украины в обход законам, отметил источник.
* — террористическая организация, запрещенная в России.