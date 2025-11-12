Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков прокомментировал версию, что Трамп передал Путину послание через Токаева

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США не передавал каких бы то ни было посланий через казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, сообщают «Вести».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США не передавал каких бы то ни было посланий через казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, сообщают «Вести».

Токаев побывал в США незадолго до официального визита в Россию.

Казахстанский президент прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом 11 ноября, а 12 ноября провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. По итогам лидеры подписали ряд документов.

Читайте материал «Шмели оказались способны понимать “азбуку Морзе”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше