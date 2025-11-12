Ушаков прокомментировал версию, что Трамп передал Путину послание через Токаева

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США не передавал каких бы то ни было посланий через казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, сообщают «Вести».
Токаев побывал в США незадолго до официального визита в Россию.
Казахстанский президент прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом 11 ноября, а 12 ноября провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. По итогам лидеры подписали ряд документов.
