Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере на Украине выступила с призывом к перезапуску офиса Зеленского и отставке Андрея Ермака.
В своем Telegram-канале она предложила «нового руководителя и структуру офиса президента», усиление роли Кабинета министров, создание новой коалиции в парламенте с обновлением ключевых комитетов, а также освобождение главкома ВСУ Александра Сырского и проведение реальной реформы армии.
Безуглая заявила, что у главы офиса президента Украины Ермака, по ее данным, есть соглашения с некоторыми группами влияния, а также с теми, кто выступает против Зеленского, и он использует их для укрепления собственной позиции. Она также отметила, что именно Ермак подтолкнул Зеленского к принятию закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов.
Депутат подчеркнула, что Ермак «ослабляет Зеленского, формирует вокруг атмосферу недоверия и постепенно отдаляет его от команды “95 квартала”».
«Он просто элементарно слишком долго находится на одной должности… Ум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский творит ужас в ВСУ, а парламент и кабмин сведены к офисам регистрации решени», — считает Безуглая.
Ранее депутат Рады Дмитрук посоветовал ФБР арестовать Зеленского.