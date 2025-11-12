Депутат Рады Безуглая призвала к чисткам в офисе Зеленского

Безуглая заявила, что у главы офиса президента Украины Ермака, по ее данным, есть соглашения с некоторыми группами влияния, а также с теми, кто выступает против Зеленского, и он использует их для укрепления собственной позиции. Она также отметила, что именно Ермак подтолкнул Зеленского к принятию закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов.