Верховная Рада рассмотрит отставку Гринчук и Галущенко 18 ноября

В повестке дня заседания Верховной Рады на 18 ноября первым стоит вопрос об увольнении двух министров — министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
По словам депутата, постановления об их отставке были внесены им в Раду ещё в первый день проведения обысков у Миндича.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ провели обыски у Миндича в рамках антикоррупционного расследования, связанного с закупками техники и возможными схемами на рынке энергетики.
Напомним, что украинские СМИ раскрыли имена обвиняемых в крупном деле о коррупции в энергетическом секторе, в центре которого оказался предприниматель и бизнесмен, имеющий близкие связи с Зеленским, Тимур Миндич.