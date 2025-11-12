Ричмонд
Путин и Токаев посетили гала-концерт в Большом театре

Вместе с лидерами в ложу прошли министры культуры РФ и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр для просмотра гала-концерта мастеров искусств Казахстана. Они разместились в Царской ложе.

Вместе с главами государств в ложе присутствовали министры культуры России и Казахстана, Ольга Любимова и Аида Балаева, а также генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев.

Токаев прибыл в российскую столицу 11 ноября. В первый день своего визита он провел около двух часов в неформальной беседе с Путиным. На следующий день состоялись официальные переговоры, в ходе которых был затронут обширный круг вопросов, касающихся политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал о планах лидеров посетить гала-концерт в Большом театре, приуроченный к Дням культуры Казахстана в России.

