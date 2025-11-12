Захарова прокомментировала приостановку Украиной переговоров с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с Москвой.
Она отметила, что данное решение свидетельствует об отсутствии стремления к миру.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев официально приостановил переговоры с РФ.
Как отметил Кислица в разговоре с журналистами The Times, переговоры в этом году не дали значительного прогресса, поэтому их приостановили.
