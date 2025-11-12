Ричмонд
Захарова прокомментировала приостановку Украиной переговоров с Россией

Мария Захарова заявила, что приостановка переговоров с Россией говорит об отсутствии стремления к миру.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с Москвой.

Она отметила, что данное решение свидетельствует об отсутствии стремления к миру.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев официально приостановил переговоры с РФ.

Как отметил Кислица в разговоре с журналистами The Times, переговоры в этом году не дали значительного прогресса, поэтому их приостановили.

