В Молдове перекроили бюджет страны: Доходы сокращаются, расходы растут — ПАС демонстрирует, как не следует управлять государством

"Партия Действия и Солидарности вновь демонстрирует, как не следует управлять государством, пишет экс-премьер Влад Филат.
И уже не имеет значения, кто занимает пост премьер-министра, пока у руля стоит ПДС, курс останется тем же.
Корректировка государственного бюджета говорит о них больше, чем любые слова.
Они сокращают доходы, но одновременно увеличивают расходы — разумеется, за счёт растущего бюджетного дефицита.
Доходная часть бюджета снижается на 135,7 миллиона леев,
расходы увеличиваются на 169 миллионов леев,
а дефицит бюджета возрастает на 304,7 миллиона леев, достигая 18,2 миллиарда леев — это наибольший дефицит в истории Республики Молдова.
Объём грантов уменьшится на 409 миллионов леев — выборы ведь уже позади.
Расходы по проектам, финансируемым из внешних источников, сокращаются на 717 миллионов леев. Это говорит всё о способности нынешней власти сотрудничать с внешними партнёрами.
Режем несколько дорожных программ, ведь люди уже поверили в обещания о «Хороших дорогах 1», «Хороших дорогах 2», «Хороших дорогах 4» мы уже и счёт потеряли.
Теперь этих дорог не будет вовсе. Инвестиции урезаются, а средства просто проедаются.
Эта «экстренная» корректировка призвана лишь затыкать дыры, но не решает главной проблемы неспособности правительства покрывать бюджетный дефицит.
Как и прежде, власти не справляются.
Поэтому впереди новая, болезненная корректировка, на этот раз с сокращением расходов минимум на 3 миллиарда леев, естественно, за счёт инвестиций.
Так что нынешние сокращения на 717 миллионов леев в проектах с внешним финансированием, лишь начало.
До конца года последуют новые урезания, за счёт снижения ассигнований для мэрий, сельхозпроизводителей, дорожного фонда и других инфраструктурных программ.
Вот так реализуется обещание нового премьер-министра, в которое, увы, кто-то всё же поверил:
«С сегодняшнего дня мы развиваемся не за счёт потребления, а через инвестиции».
Разве что во сне.
В реальности, доходы меньше, расходы больше, грантов меньше, инвестиции урезаны, дефицит рекордный.
Развитие через инвестиции осталось красивой фразой для конференций, а на деле ПДС развивает лишь государственный долг.
Что исходит из ПДС — ПДС и остаётся".
