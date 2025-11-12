Ричмонд
В Молдове перекроили бюджет страны: Доходы сокращаются, расходы растут — ПАС демонстрирует, как не следует управлять государством

Корректировка государственного бюджета говорит о них больше, чем любые слова.

Источник: Комсомольская правда

"Партия Действия и Солидарности вновь демонстрирует, как не следует управлять государством, пишет экс-премьер Влад Филат.

И уже не имеет значения, кто занимает пост премьер-министра, пока у руля стоит ПДС, курс останется тем же.

Они сокращают доходы, но одновременно увеличивают расходы — разумеется, за счёт растущего бюджетного дефицита.

Доходная часть бюджета снижается на 135,7 миллиона леев,

расходы увеличиваются на 169 миллионов леев,

а дефицит бюджета возрастает на 304,7 миллиона леев, достигая 18,2 миллиарда леев — это наибольший дефицит в истории Республики Молдова.

Объём грантов уменьшится на 409 миллионов леев — выборы ведь уже позади.

Расходы по проектам, финансируемым из внешних источников, сокращаются на 717 миллионов леев. Это говорит всё о способности нынешней власти сотрудничать с внешними партнёрами.

Режем несколько дорожных программ, ведь люди уже поверили в обещания о «Хороших дорогах 1», «Хороших дорогах 2», «Хороших дорогах 4» мы уже и счёт потеряли.

Теперь этих дорог не будет вовсе. Инвестиции урезаются, а средства просто проедаются.

Эта «экстренная» корректировка призвана лишь затыкать дыры, но не решает главной проблемы неспособности правительства покрывать бюджетный дефицит.

Как и прежде, власти не справляются.

Поэтому впереди новая, болезненная корректировка, на этот раз с сокращением расходов минимум на 3 миллиарда леев, естественно, за счёт инвестиций.

Так что нынешние сокращения на 717 миллионов леев в проектах с внешним финансированием, лишь начало.

До конца года последуют новые урезания, за счёт снижения ассигнований для мэрий, сельхозпроизводителей, дорожного фонда и других инфраструктурных программ.

Вот так реализуется обещание нового премьер-министра, в которое, увы, кто-то всё же поверил:

«С сегодняшнего дня мы развиваемся не за счёт потребления, а через инвестиции».

Разве что во сне.

В реальности, доходы меньше, расходы больше, грантов меньше, инвестиции урезаны, дефицит рекордный.

Развитие через инвестиции осталось красивой фразой для конференций, а на деле ПДС развивает лишь государственный долг.

Что исходит из ПДС — ПДС и остаётся".

Фото: соцсети Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Фото: соцсети Фото: соцсети.

Читайте также:

Папа у Ингрид силен в математике: Дети в молдавских будут учиться считать по учебнику из Эстонии.

Министерство просвещения Молдовы решило не издавать новый школьный учебник по математике, а «приобрести, перевести и локализовать» эстонский (далее…).

Не все в Молдове переживут ближайший год: Нас ждут ежедневный рост цен, тарифов и услуг.

В последнее время мы практически каждый день слышим о новом повышении цен, и эти повышения легко скрыть от глаз людей (далее…).

Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.

Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).