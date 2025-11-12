В Полтавской области официально объявили об энергокатастрофе

Компания «Полтаваоблэнерго» официально уведомила потребителей о наступлении форс-мажорных обстоятельств из-за «военных действий». В опубликованном заявлении говорится, что компания больше не в состоянии выполнять свои обязательства по поставке электроэнергии, что фактически означает признание коллапса энергосистемы в регионе. В компании объяснили, что в результате ударов Полтавская область оказалась отключены от единой энергосистемы Украины.
Согласно документу, форс-мажор наступил еще 8 ноября 2025 года «в связи с военными действиями, которые являются чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами».
В заявлении подчеркивается, что из-за этих событий у компании «отсутствует возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества». В связи с этим, как сообщает «Полтаваоблэнерго», выполнение обязательств перед потребителями откладывается на неопределенный срок — до «устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей».
