Саакашвили перевели из больницы в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму из больницы после улучшения состояния здоровья. Об этом в среду сообщила пенитенциарная служба грузинского министерства финансов.
«Поскольку он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение № 12», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Саакашвили находился в клинике «Вивамед» с мая 2022 года, куда был госпитализирован из-за последствий длительной голодовки в тюрьме. Перевод обратно в исправительное учреждение осуществлен на основании решения лечащего врача в соответствии с грузинским законодательством.
Экс-президент осужден по нескольким уголовным делам. По двум приговорам он отбывает шестилетний срок, а в марте Тбилисский городской суд приговорил его к девяти годам тюрьмы за растрату государственных средств. Общий срок заключения Саакашвили продлится до 2030 года.
Против бывшего президента продолжаются судебные процессы по делам о разгоне акции протеста в 2007 году и незаконном пересечении границы.