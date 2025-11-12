Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саакашвили перевели из больницы в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму из больницы после улучшения состояния здоровья.

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму из больницы после улучшения состояния здоровья. Об этом в среду сообщила пенитенциарная служба грузинского министерства финансов.

«Поскольку он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение № 12», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Саакашвили находился в клинике «Вивамед» с мая 2022 года, куда был госпитализирован из-за последствий длительной голодовки в тюрьме. Перевод обратно в исправительное учреждение осуществлен на основании решения лечащего врача в соответствии с грузинским законодательством.

Экс-президент осужден по нескольким уголовным делам. По двум приговорам он отбывает шестилетний срок, а в марте Тбилисский городской суд приговорил его к девяти годам тюрьмы за растрату государственных средств. Общий срок заключения Саакашвили продлится до 2030 года.

Против бывшего президента продолжаются судебные процессы по делам о разгоне акции протеста в 2007 году и незаконном пересечении границы.