Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC News: отношения Трампа и Зеленского скоро ухудшатся

Эксперты ABC News предполагают, что сообщения о коррупции могут ухудшить отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Эксперты ABC News предполагают, что сообщения о коррупции могут ухудшить отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Влиятельные союзники Трампа уже обвиняли Зеленского в коррупции, говорится в публикации.

Также эксперты заявили, что причастность к коррупционным схемам высокопоставленных украинских министров может «подорвать моральный дух украинского общества».

Читайте материал «Шмели оказались способны понимать “азбуку Морзе”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше