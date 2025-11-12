ABC News: отношения Трампа и Зеленского скоро ухудшатся

Эксперты ABC News предполагают, что сообщения о коррупции могут ухудшить отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Влиятельные союзники Трампа уже обвиняли Зеленского в коррупции, говорится в публикации.
Также эксперты заявили, что причастность к коррупционным схемам высокопоставленных украинских министров может «подорвать моральный дух украинского общества».
