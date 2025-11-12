Налог для миллионеров: Кого в Белоруссии затронет новая ставка в 40% и причём здесь вейпы

К слову, в России сохраняется жёсткая денежная политика. ЦБ дал понять, что ставки так скоро не снизит. В октябре Банк России сохранил нейтральную позицию, рассматривая только этот вариант на фоне высоких проинфляционных рисков. Участники заседания единогласно сочли, что для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период жёсткой денежно-кредитной политики. В регуляторе предупредили, что в цикле снижения ключевой ставки возможны паузы. На рынок влияют не только текущие значения, но и ожидания инвесторов по будущей траектории. С учётом этого ЦБ допускает, что будет вынужден сдвинуть вверх свой прогноз по ставке на 2026 год, чтобы добиться нужного охлаждения экономики.