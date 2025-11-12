РФ и Казахстан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

В свою очередь, Токаев отметил, что Россию и Казахстан «объединяют уходящая в глубь веков совместная история, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и будущее развитие». По его словам, состоявшийся визит «имеет особое значение с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства, союзнических отношений между нашими странами». Он отметил, что сегодня в Казахстане работают свыше 20 тысяч компаний с российским участием, что составляет почти половину всех действующих в стране предприятий с иностранным капиталом. Кроме того, реализуется 175 крупных совместных проектов, начато строительство первой в республике атомной электростанции.