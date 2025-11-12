Ричмонд
«Граждане Украины должны знать»: Захарова раскрыла обман Киева по договоренностям об обмене пленными

Захарова: Киев сорвал выполнение договоренностей об обмене пленными.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания замглавы украинского МИД Сергея Кислицы, который жаловался западным журналистам, что в ходе переговоров с российской стороной нельзя было вести «творческие дискуссии».

«Подтверждаю. “Творческих дискуссий” с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными», — указала дипломат.

Она отметила, что последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать, добавила Захарова.

