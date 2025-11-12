Захарова: приостановка переговоров с РФ говорит об отсутствии стремления к миру

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Украиной переговоров с РФ говорят об отсутствии стремления к миру. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», — заявила она.
Ранее газета The Times написала в статье об интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей про официальную остановку Киевом переговоров с Москвой, а украинские СМИ привели те же слова как цитаты замглавы украинского МИД. -0-
