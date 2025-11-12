Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: приостановка переговоров с РФ говорит об отсутствии стремления к миру

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», — заявила она.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Украиной переговоров с РФ говорят об отсутствии стремления к миру. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», — заявила она.

Ранее газета The Times написала в статье об интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей про официальную остановку Киевом переговоров с Москвой, а украинские СМИ привели те же слова как цитаты замглавы украинского МИД. -0-

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше