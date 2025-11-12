Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, что Россия ожидает от Трампа по конфликту на Украине

Песков: РФ надеется, что Трамп готов посодействовать урегулированию на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия надеется, что президент США Дональд Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — отметил он в интервью телеканалу CNN.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше