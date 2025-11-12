Песков рассказал, что Россия ожидает от Трампа по конфликту на Украине

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия надеется, что президент США Дональд Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — отметил он в интервью телеканалу CNN.
