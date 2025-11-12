Песков: Россия надеется, что Трамп готов работать по урегулированию на Украине

В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил о приостановке Киевом мирных переговоров с Москвой. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается для России приоритетом. Он напомнил, что весной по инициативе президента РФ Владимира Путина были возобновлены прямые переговоры между российской и украинской сторонами. Три раунда переговоров прошли в Стамбуле, и в их рамках был достигнут определенный прогресс по гуманитарным вопросам — обменам военнопленными и удерживаемыми лицами, возвращению тел убитых. Кроме того, каждая из сторон представила свое видение условий завершения конфликта.