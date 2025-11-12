«Мы должны улучшить наши двусторонние отношения… Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — отметил пресс-секретарь президента РФ в интервью CNN. Он также указал на то, что у отношений России и США есть блестящие перспективы, но в настоящее время стороны теряют время и деньги.