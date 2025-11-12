Министр обороны ФРГ рассказал, как армия страны пообещала не вести войны

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что армия страны создавалась с обещанием не вести войны, исходящие с ее территории.
Писториус поучаствовал в торжественной церемонии принесения присяги по случаю 70-летия бундесвера. Он сказал, что войска должны быть готовы к обороне и «уметь сражаться, чтобы не пришлось сражаться».
Оборонные расходы ФРГ за год, как предполагается, вырастут до 82,7 миллиарда евро, составив 2,8 процента ВВП.
