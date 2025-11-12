Ричмонд
Безуглая потребовала отставки Ермака на фоне скандала с Миндичем

Украинский депутат Марьяна Безуглая публично призвала главу Офиса президента Андрея Ермака уйти в отставку. С таким заявлением народный избранник от правящей партии «Слуга народа» выступила у себя в соцсетях.

Источник: Офис президента Украины

«Нам необходимо: перезапуск администрации Зеленского с новым руководителем и структурой войны, усиление роли кабмина, создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов, отставка [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского и настоящая реформа армии», — написала она.

Напомним, что утром 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пожаловали детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Фигуранта, известного как «кошелек Зеленского» и во многом обеспечившего его победу, не оказалось на месте при попытке его задержания. Он успел скрыться за границу незадолго до облавы.

Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые.