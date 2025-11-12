Саакашвили вернулся в тюрьму из клиники, где провел три года

Как писал сайт KP.RU, 6 ноября генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе сообщил, что заведено дело за призывы к свержению власти в отношении Саакашвили и нескольких оппозиционных лидеров. В марте этого года Тбилисский городской суд огласил приговор Михаилу Саакашвили, ему дали еще девять лет тюрьмы за растрату государственных средств.