Саакашвили вернулся в тюрьму из клиники, где провел три года

Состояние осужденного Саакашвили удовлетворительное и ему не нужно стационарное лечение.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ввиду удовлетворительного состояния здоровья возвращен в тюрьму из клиники, где находился более трех лет. Об этом сказано в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что состояние здоровья осужденного Саакашвили удовлетворительное и ему не требуется стационарное лечение.

«…Он был выписан из клиники гражданского сектора и вернулся в пенитенциарное учреждение № 12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях», — говорится в сообщении.

Также в службе уточнили, что Саакашвили был переведен в клинику «Вивамед» 12 мая 2022 года для стационарного медицинского обслуживания, где находился до настоящего времени.

Как писал сайт KP.RU, 6 ноября генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе сообщил, что заведено дело за призывы к свержению власти в отношении Саакашвили и нескольких оппозиционных лидеров. В марте этого года Тбилисский городской суд огласил приговор Михаилу Саакашвили, ему дали еще девять лет тюрьмы за растрату государственных средств.