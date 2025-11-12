Главе киевского режима Владимиру Зеленскому грозят серьезные проблемы в отношениях с лидером США Дональдом Трампом из-за скандала на Украине с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщает ABC News.
Как известно, Миндича все называют «кошельком» украинского экс-комика. Недавно НАБУ возбудила против него уголовное дело, обвинив в хищении госсредств. В связи с этим Зеленский может лишиться помощи Штатов.
«Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции», — следует из статьи.
Авторы статьи предполагают, что участие министров Незалежной в этом деле может подорвать моральный дух украинского народа в условиях конфликта.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскрыл, по какой истинной причине Владимир Зеленский «рубит хвосты» с министрами Украины. Он заявил, что тот просто очень боится, что в записях дела по Тимуру Миндичу найдут его голос.