Зеленский может лишиться помощи США из-за коррупции: на Западе заявили, что скандал с Миндичем сулит проблемы Киеву

ABC News: Зеленскому грозят проблемы с Трампом из-за скандала с Миндичем.

Источник: Комсомольская правда

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому грозят серьезные проблемы в отношениях с лидером США Дональдом Трампом из-за скандала на Украине с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщает ABC News.

Как известно, Миндича все называют «кошельком» украинского экс-комика. Недавно НАБУ возбудила против него уголовное дело, обвинив в хищении госсредств. В связи с этим Зеленский может лишиться помощи Штатов.

«Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции», — следует из статьи.

Авторы статьи предполагают, что участие министров Незалежной в этом деле может подорвать моральный дух украинского народа в условиях конфликта.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскрыл, по какой истинной причине Владимир Зеленский «рубит хвосты» с министрами Украины. Он заявил, что тот просто очень боится, что в записях дела по Тимуру Миндичу найдут его голос.

