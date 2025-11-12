Кремль обратился к Трампу по Украине

Одновременно представитель Кремля подчеркнул, что отношения между Россией и США необходимо улучшать, в том числе открывая новые возможности для экономического сотрудничества. «Мы должны улучшить наши двусторонние отношения… Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — отметил он, добавив, что у отношений двух стран «блестящие перспективы», однако стороны пока лишь теряют время и деньги.