Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль обратился к Трампу по Украине

Россия искренне надеется, что президент США Дональд Трамп по-прежнему готов содействовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Россия искренне надеется, что президент США Дональд Трамп по-прежнему готов содействовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — заявил Песков.

Одновременно представитель Кремля подчеркнул, что отношения между Россией и США необходимо улучшать, в том числе открывая новые возможности для экономического сотрудничества. «Мы должны улучшить наши двусторонние отношения… Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — отметил он, добавив, что у отношений двух стран «блестящие перспективы», однако стороны пока лишь теряют время и деньги.

Кроме того, Песков затронул и тему ядерной риторики, назвав ее опасной. Он подчеркнул, что, хотя ядерное оружие и является инструментом взаимного сдерживания, Россия предпочла бы избегать разговоров на эту тему. «Ядерная риторика всегда опасна… даже говорить об этом опасно», — заключил пресс-секретарь президента.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше