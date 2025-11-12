Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила об отсутствии у Украины стремления к миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила сообщения западных СМИ о приостановке Украиной переговоров как прямое свидетельство отсутствия у киевского руководства желания искать мирный выход из ситуации. Свою позицию дипломат изложила в комментарии ТАСС.

Источник: Life.ru

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», — отметила она.

Напомним, по оценке украинского руководства, переговоры с Россией являются непродуктивными. Как заявил Сергей Кислица, замглавы МИД Украины, диалог не принёс существенных результатов и в итоге был свёрнут. Он также подчеркнул, что Киев с лета пытался при содействии международных партнёров договориться о личной встрече Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше