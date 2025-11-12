Захарова заявила об отсутствии у Украины стремления к миру

Напомним, по оценке украинского руководства, переговоры с Россией являются непродуктивными. Как заявил Сергей Кислица, замглавы МИД Украины, диалог не принёс существенных результатов и в итоге был свёрнут. Он также подчеркнул, что Киев с лета пытался при содействии международных партнёров договориться о личной встрече Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным.