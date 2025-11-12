Белорусская парламентская делегация прибыла в Душанбе для участия в мероприятиях МПА СНГ

14 ноября состоится 59-е пленарное заседание МПА СНГ. Также запланирована церемония возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони на территории мемориального комплекса «Национальное единство и возрождение Таджикистана» на площади Дусти в центре Душанбе. -0-