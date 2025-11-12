Ричмонд
Белорусская парламентская делегация прибыла в Душанбе для участия в мероприятиях МПА СНГ

Насыщенная программа ожидается 13−14 ноября. Запланирован ряд встреч, участие в заседании Совета МПА СНГ.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой прибыла в Душанбе (Таджикистан) для участия в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств — участников Содружества Независимых Государств, сообщает БЕЛТА.

Душанбе готовится принять знаковое парламентское событие, которое укрепит мосты дружбы между странами и народами Содружества.

Насыщенная программа ожидается 13−14 ноября. Запланирован ряд встреч, участие в заседании Совета МПА СНГ.

14 ноября состоится 59-е пленарное заседание МПА СНГ. Также запланирована церемония возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони на территории мемориального комплекса «Национальное единство и возрождение Таджикистана» на площади Дусти в центре Душанбе. -0-