Демократы опубликовали письма Эпштейна, в которых упоминается Трамп

Два других письма были адресованы писателю Майклу Вульфу, автору книги, критикующей Трампа и его администрацию, под названием «Пламя и ярость», которая была выпущена в 2018 году. В переписке в 2015 году обсуждаются возможные стратегии для Эпштейна в отношении его связи с Трампом, ещё до того, как Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Вульф посоветовал Эпштейну не делать резких заявлений и позволить Трампу «самому себя повесить» по вопросам, связанным с его пребыванием в поместье Эпштейна или его самолёте.