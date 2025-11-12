Ричмонд
Демократы опубликовали письма Эпштейна, в которых упоминается Трамп

В одном из писем Вульфу Эпштейн указал, что Трамп был в курсе ситуации с девушками, поскольку просил Гислен прекратить.

Источник: Аргументы и факты

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали три электронных письма покойного финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле людьми, включая несовершеннолетних. В них утверждается, что президент США Дональд Трамп знал о действиях Эпштейна.

Отмечается, что документы были получены от наследников покойного.

Одно из писем, отправленное Эпштейном в 2011 году своей сообщнице Гислен Максвелл сообщается, что одна из его жертв, чьё имя скрыто, провела несколько часов с Трампом в доме Эпштейна.

В письме Эпштейн утверждает, что о Трампе не упоминалось.

«Я хочу, чтобы ты поняла, что та собака, которая не лаяла, — это Трамп», — написал Эпштейн.

Два других письма были адресованы писателю Майклу Вульфу, автору книги, критикующей Трампа и его администрацию, под названием «Пламя и ярость», которая была выпущена в 2018 году. В переписке в 2015 году обсуждаются возможные стратегии для Эпштейна в отношении его связи с Трампом, ещё до того, как Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Вульф посоветовал Эпштейну не делать резких заявлений и позволить Трампу «самому себя повесить» по вопросам, связанным с его пребыванием в поместье Эпштейна или его самолёте.

«Если окажется, что он действительно может победить, ты можешь спасти его, создав у него чувство долга», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года, в одном из писем Вульфу, Эпштейн отметил, что Трамп знал о девушках, так как просил Гислен остановиться.

Напомним, что 11 сентября посол Великобритании в США Питер Мандельсон был отстранен от должности после того, как появились сведения о его связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

