Песков: РФ надеется, что Трамп еще готов содействовать урегулированию на Украине

7 ноября глава Белого дома выразил уверенность в значительном прогрессе на пути к урегулированию конфликта на Украине. Республиканец напомнил, что за последние месяцы ему удалось способствовать прекращению восьми конфликтов. Он отметил, что Вашингтон хотел бы добавить к этому списку и урегулирование украинского кризиса. По его словам, эта цель выглядит достижимой. Хотя окончательного решения пока нет, Трамп заявил о существенном продвижении вперед.