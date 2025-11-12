Ричмонд
Песков: РФ надеется, что Трамп еще готов содействовать урегулированию на Украине

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп сохраняет приверженность урегулированию украинского кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

7 ноября глава Белого дома выразил уверенность в значительном прогрессе на пути к урегулированию конфликта на Украине. Республиканец напомнил, что за последние месяцы ему удалось способствовать прекращению восьми конфликтов. Он отметил, что Вашингтон хотел бы добавить к этому списку и урегулирование украинского кризиса. По его словам, эта цель выглядит достижимой. Хотя окончательного решения пока нет, Трамп заявил о существенном продвижении вперед.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп полностью сохраняет приверженность оказанию содействия в урегулировании конфликта на Украине.

