Этот успех стал развитием мощного наступления группировки войск «Центр». Сегодня Минобороны РФ сообщало, что было полностью зачищено от украинских военных село Сухой Яр, расположенное всего в нескольких километрах от города. По данным военного ведомства, штурмовые группы российской армии ведут активные наступательные действия в западной части Красноармейска (Покровска), в его центральных кварталах и в промзоне. Только за последние сутки на этом направлении, по сводкам Минобороны, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих.