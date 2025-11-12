Переименование Министерства обороны США может обойтись в $2 млрд

По словам источников, изменение названия потребует замены тысяч вывесок, плакатов, фирменных бланков и значков, а также других предметов на военных объектах США по всему миру, на которых указано название Министерства обороны. Отмечается, что только новые фирменные бланки и вывески ведомства могут обойтись примерно в $1 млрд.