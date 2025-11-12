Переименование Министерства обороны США может обойтись в $2 млрд

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переименование Министерства обороны США в Военное министерство (the Department of War) может обойтись в $2 млрд. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на шесть источников.
По словам источников, изменение названия потребует замены тысяч вывесок, плакатов, фирменных бланков и значков, а также других предметов на военных объектах США по всему миру, на которых указано название Министерства обороны. Отмечается, что только новые фирменные бланки и вывески ведомства могут обойтись примерно в $1 млрд.
Ориентировочная оценка стоимости переименования Пентагона появилась на фоне обещаний президента США Дональда Трампа сократить федеральные расходы. С момента вступления в должность он одобрил резкое сокращение государственных учреждений. Министр обороны США Пит Хегсет, в частности, планирует сократить тысячи военнослужащих и гражданских сотрудников Пентагона в рамках своих усилий по изменению бюджета ведомства.
В материале телеканала отмечается, что уже сейчас активно проводятся работы по смене названия, однако «окончательная смета расходов на данный момент не определена из-за приостановки работы правительства».
В начале сентября американский лидер Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство. -0-