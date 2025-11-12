Путин на встрече с артистами из Казахстана в Большом театре назвал их алтыном

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с казахстанскими артистами в Большой театр показал знания казахского языка, назвав их «алтыном», то есть «золотом».
«Я когда слушал ведущего, казахский не очень пока [понимаю], но одно слово я услышал, “алтын”. Ну это как раз “золото”. Вот вы золото и есть», — сказал российский лидер, обращаясь к артистам после гала-концерта.
Ранее президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев прибыли вечером 12 ноября в Большой театр в Москве. Для казахстанского лидера посещение всемирно известного театра станет завершающим этапом большого официального визита в Россию.
Как писал сайт KP.RU, в среду Путин и Токаев в Кремле подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.