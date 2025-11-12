Захарова обвинила Киев в срыве обмена пленными

Это заявление прозвучало на фоне ранее достигнутых договоренностей о продолжении бессрочных обменов тяжелоранеными, а также масштабного обмена пленными в формате «не менее 1200 на 1200». Кроме того, как сообщалось ранее, Россия выразила готовность передать украинской стороне тела еще трех тысяч погибших военнослужащих ВСУ.