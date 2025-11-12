Захарова обвинила Киев в срыве обмена пленными

Украинские власти сорвали ранее достигнутые договоренности по обмену военнопленными, выполнив свои обязательства менее чем на треть. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Это заявление прозвучало на фоне ранее достигнутых договоренностей о продолжении бессрочных обменов тяжелоранеными, а также масштабного обмена пленными в формате «не менее 1200 на 1200». Кроме того, как сообщалось ранее, Россия выразила готовность передать украинской стороне тела еще трех тысяч погибших военнослужащих ВСУ.