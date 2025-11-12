Ричмонд
Захарова обвинила Киев в срыве обмена пленными

Украинские власти сорвали ранее достигнутые договоренности по обмену военнопленными, выполнив свои обязательства менее чем на треть.

Украинские власти сорвали ранее достигнутые договоренности по обмену военнопленными, выполнив свои обязательства менее чем на треть. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Это заявление прозвучало на фоне ранее достигнутых договоренностей о продолжении бессрочных обменов тяжелоранеными, а также масштабного обмена пленными в формате «не менее 1200 на 1200». Кроме того, как сообщалось ранее, Россия выразила готовность передать украинской стороне тела еще трех тысяч погибших военнослужащих ВСУ.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
