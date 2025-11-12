Визит Токаева завершился гала-концертом в Большом театре

Государственный визит президента Казахстана в Россию завершился гала-концертом в Большом театре, который Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев смотрели из императорской ложи. Поскольку в Москве в эти дни проходят Дни культуры Казахстана, перед лидерами двух стран выступили принимающие в них участие творческие коллективы и мастера искусств республики. Часть композиций, в частности, номер «Я люблю тебя, Россия» и «Гимн Москвы» были призваны подчеркнуть особое отношение Казахстана к своему западному соседу, о котором в ходе официальной части визита неоднократно заявлял Токаев. Президенты также послушали выступление лучших домристов республики и попурри из песен военных лет, посвящённое 80-летию Победы в ВОВ. При подготовке программы артисты учли факты биографии и личные предпочтения Владимира Путина: специально для российского лидера прозвучала песня «О далёкой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны».