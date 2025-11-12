Румыния будет рассматривать Россию как угрозу своей безопасности

БУХАРЕСТ, 12 ноября. /ТАСС/. Румыния намерена рассматривать Россию как главную угрозу своей безопасности. Это утверждение содержится в проекте национальной стратегии обороны страны на 2025−2030 годы, который размещен на сайте румынской президентской администрации для общественного обсуждения.
«Враждебные действия РФ представляют собой главные угрозы в адрес национальной безопасности Румынии», — утверждается в документе в разделе «Угрозы». В проекте рассматриваются различные угрозы стране от гипотетических «враждебных» действий РФ в регионе, а также приводятся доводы в поддержку прокиевской политики Бухареста.
Национальная стратегия определяет внешнеполитические цели Румынии, среди которых — «укрепление стратегических партнерств и трансатлантических связей: [укрепление] в особенности стратегического партнерства с США, интенсификация сотрудничества с другими союзниками и государствами-партнерами, в том числе в области оснащения армии, местного производства вооружений и противодействия гибридным угрозам».
Как сообщил на пресс-конференции президент Румынии Никушор Дан, 24 ноября проект национальной стратегии будет утвержден на заседании Верховного совета обороны страны, а 26 ноября вынесен на одобрение парламента.