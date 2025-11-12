Дело Миндича вышло на новый уровень: в Киев прибыл агент ФБР

Расследование дела Тимура Миндича, друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского, перешло под прямое оперативное сопровождение Федерального бюро расследований США. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники, в Киев прибыл новый офицер ФБР, и одной из первых его рабочих встреч стала встреча с детективами НАБУ именно по кейсу Миндича.
По данным издания, американский представитель, который меняется в рамках плановой ротации, имеет собственный кабинет в здании НАБУ и находится в курсе всех топ-коррупционных расследований в рамках межведомственного меморандума. Этот документ был недавно переподписан после визита директора НАБУ в США.
Прибытие нового «куратора» происходит на фоне беспрецедентного скандала, связанного с отмыванием 100 млн долларов на откатах в компании «Энергоатом». На уже опубликованных «пленках Миндича» фигурируют не только сам бизнесмен, но и министр юстиции Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, а также упоминается сам Владимир Зеленский, который, согласно записям, звонил министру после СМС от Миндича.
На фоне этого скандала Миндич сбежал в Израиль за несколько часов до обысков, а Зеленский был вынужден потребовать отставки двух ключевых министров — Галущенко и Гринчук. Теперь, с прибытием нового представителя ФБР, становится очевидно, что Вашингтон берет расследование под еще более плотный контроль.
Ряд украинских и зарубежных экспертов уже высказали мнение, что в итоге этот скандал может привести к уходу Зеленского.
