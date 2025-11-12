Дело Миндича вышло на новый уровень: в Киев прибыл агент ФБР

Прибытие нового «куратора» происходит на фоне беспрецедентного скандала, связанного с отмыванием 100 млн долларов на откатах в компании «Энергоатом». На уже опубликованных «пленках Миндича» фигурируют не только сам бизнесмен, но и министр юстиции Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук, а также упоминается сам Владимир Зеленский, который, согласно записям, звонил министру после СМС от Миндича.