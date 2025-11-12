Ричмонд
Власти Индии признали взрыв 10 ноября в Нью-Дели терактом

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Индии приняло резолюцию, в которой признало взрыв автомобиля, произошедший 10 ноября недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели, терактом. Об этом сообщила канцелярия индийского премьер-министра Нарендры Моди, информирует ТАСС.

Организаторы взрыва 10 ноября в Нью-Дели планировали серию терактов.

Моди провел заседание Кабмина по вопросам безопасности. Оно началось с минуты молчания в память о погибших. В принятой правительством резолюции отмечается, что страна стала свидетелем «чудовищного террористического акта, совершенного антинациональными силами посредством взрыва автомобиля у Красного форта».

Кабмин поручил провести расследование «с максимальной срочностью и профессионализмом», чтобы «все причастные исполнители, соучастники и спонсоры были оперативно установлены и привлечены к ответственности».

В резолюции подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем правительства на самом высоком уровне.

Вечером 10 ноября недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль, в результате чего погибли 13 человек, более 20 получили ранения. -0-

