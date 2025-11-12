Пять депутатов правящей партии Молдавии отказались от мандатов

На парламентских выборах в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между проевропейской партией «Действие и солидарность» (ПДС), возглавляемой президентом Майей Санду. ПДС получила 50,2% голосов, в то время как оппозиционные партии набрали 49,8%. Преимущество правящей партии было обеспечено за счет поддержки молдавской диаспоры в Европе, в то время как оппозиция одержала победу на территории страны.