Пять депутатов правящей партии Молдавии отказались от мандатов

Пять членов партии «Действие и солидарность» (ПДС), находящейся у власти в Молдавии, сложили свои полномочия депутатов и покинули парламент. Об этом проинформировал председатель политформирования, спикер парламента Игорь Гросу.
«Наши коллеги, депутаты Мария Акбаш, Константин Кеяну, Роман Кожухарь, Виорел Бостан и Николай Дрэгэнил приняли решение отказаться от депутатского мандата и вернуться к своей прежней деятельности», — сообщил Гросу в социальной сети Facebook*.
Спикер выразил благодарность парламентариям за их работу.
На парламентских выборах в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между проевропейской партией «Действие и солидарность» (ПДС), возглавляемой президентом Майей Санду. ПДС получила 50,2% голосов, в то время как оппозиционные партии набрали 49,8%. Преимущество правящей партии было обеспечено за счет поддержки молдавской диаспоры в Европе, в то время как оппозиция одержала победу на территории страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.